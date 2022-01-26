П’ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні терористичній організації

Державне бюро розслідувань викликало п’ятого президента України Петра Порошенка на допит, запланований на 31 січня о 11:00. Про це ДБР повідомило у середу, 26 січня.

Порошенко прийшов на допит ще 24 січня, однак невдовзі покинув приміщення. ДБР заявило, що адвокатам екс-президента тоді повідомили, що слідчий підійде до них за кілька хвилин, але вони все одно пішли, не дочекавшись його.

19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід пʼятому президенту України Петрові Порошенку у формі особистого зобовʼязання. Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме це рішення суду.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

Відомо, що політик певний час перебував у Польщі. Вже зранку 17 січня він повернувся до України.