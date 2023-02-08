Державне бюро розслідувань викрило на хабарі колишнього начальника митного поста «Чорноморськ-порт». Він вимагав хабар за безперешкодний експорт зерна через «зерновий коридор». Про це 8 лютого повідомив керівник фракції «Слуга народу» у Давид Арахамія. У ДБР цю інформацію офіційно ще не підтвердили.

За його словами, правоохоронці викрили корупційну схему на митниці «Чорноморськ-порт».

«Кілька годин тому ДБР за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора взяло колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт", який вимагав і отримав неправомірну вигоду за безперешкодний експорт зерна і видачу сертифікатів», – повідомив він.

Нагадаємо, 1 лютого Кабмін звільнив усе керівництво Державної митної служби. Наразі кандидатів на нового голову ДМС немає.