Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали жителя Харкова, який за хабар обіцяв допомогти призовникам ухилися від військової служби. Про це у понеділок, 2 вересня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, затриманий через своїх знайомих шукав хлопців, які хочуть уникнути призову на військову службу та обіцяв їм свою допомогу за гроші.

«Хлопців, які не бажали служити, він залякував тим, що навіть законні підстави на відстрочку нічого не гарантують. Говорив, що лише хабар працівникам військкомату може врятувати їх від призову», – йдеться у повідомленні.

Харків’янин обіцяв призовникам «усе вирішити з потрібним людьми у військкоматі» та за деякий час принести вже готові документи. За таку послугу чоловік вимагав 10 тис. доларів.

Співробітники ДБР затримали чоловіка біля місцевого ТЦК під час одержання всієї суми від одного з призовників. Затриманому оголосили про підозру про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, наприкінці липня у Харкові затримали посадовця ТЦК, який за хабар обіцяв керівництву ресторану не здійснювати мобілізаційних заходів стосовно персоналу.