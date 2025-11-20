Офіцеру загрожує до 12 років ув'язнення

На Сумщині співробітники Державного бюро розслідувань затримали ексначальника одного з районних ТЦК Донецької області, який за хабарі допомагав військовим дезертувати з частини. Про це у четвер, 20 листопада, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як повідомили у ДБР, раніше затриманий військовий посадовець вже притягувався до кримінальної відповідальності, коли обіймав посаду начальника одного з районних ТЦК на Донеччині. Тоді він займався переправленням ухилянтів за кордон. Вказується, що після викриття, майора перевели у розпорядження свого командування. На новому місці служби затриманий організував нову протиправну схему – допомагав військовим дезертувати з частини на Сумщині.

«Двом військовослужбовцям майор гарантував, що вночі особисто приїде за ними до частини та вивезе у будь-яку локацію в Україні. Для безперешкодного проїзду блокпостів обіцяв використовувати свої службові документи. Також детально проінструктував військових, як непомітно залишити пункт дислокації. За свої послуги вимагав з двох чоловіків загалом 12 тис. доларів», – йдеться у повідомленні ДБР.

За порадами офіцера, дезертири вночі втекли з частини та вийшли до місця, де їх вже очікували. Разом з військовим посадовцем у машині перебував колишній прокурор з Донеччини, який наразі працює адвокатом. На блокпостах працівник ТЦК демонстрував службові документи, що дозволяло уникнути перевірок. Однак детективи ДБР викрили схему та затримали майора й втікачів на межі Сумської та Полтавської областей, коли ті зупинилися на автозаправці для розрахунку за допомогу у дезертирстві.

Майору ТЦК оголосили підозру у пособництві в дезертирстві (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

Крім того, слідчі встановлює роль колишнього прокурора у схемі, який перебував у автомобілі під час втечі військових.

Нагадаємо, 11 листопада ДБР повідомило, що викрило запорізьких поліцейських на організації масштабної схеми дезертирства. Затримані діяли по всій території України.