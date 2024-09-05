На власному авто переправник довозив ухилянтів до наближеної до кордону ділянки дороги

Працівники ДБР повідомили про підозру майстру лісу Тереблечанського лісництва філії «Чернівецьке лісове господарство» міжрегіонального лісового офісу ДП «Ліси України», який допомагав ухилянтам незаконно втікати за кордон.

Як повідомило ДБР 5 вересня, майстер лісу шукав охочих нелегально виїхати з країни. На власному авто він довозив ухилянтів до наближеної до кордону ділянки дороги. Далі розповідав, як пішки дістатися до Румунії. Ця «послуга» коштувала 8 тис. євро з клієнта. Наприкінці серпня 2024 року лісника зупинили прикордонники, коли він саме супроводжував двох військовозобов'язаних.

Він підозрюється в організації та незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.