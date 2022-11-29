ДБР затримало заступника мера Херсона з команди Володимира Сальдо
Володимир Пепель пішов на співпрацю з російськими окупантами
Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який під час російської окупації міста працював на окупаційну владу. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі, повідомила прес-служба ДБР.
Як розповіли у відомстві, затриманому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.
До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.
Як пише «Українська правда», йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.
фото Херсонської обласної прокуратури
Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.
Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.
Працівники ДБР разом із прокурорами затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.
Під час затримання у чоловіка виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.
У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що 29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тис. грн.
Нагадаємо, напередодні працівники Служби безпеки України спільно з колегами з Державного бюро розслідувань викрили ще трьох зрадників, які працювали в СІЗО Херсона, де катували українців.