Зрадник брав участь в організації роботи житлово-комунальної сфери за законодавством окупантів

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали заступника міського голови Херсона Володимира Пепеля, який під час російської окупації міста працював на окупаційну владу. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі, повідомила прес-служба ДБР.

Як розповіли у відомстві, затриманому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Як пише «Українська правда», йдеться про Володимира Пепеля, якого затримали 28 листопада.

фото Херсонської обласної прокуратури

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР разом із прокурорами затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявили конституцію РФ та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

У Херсонській обласній прокуратурі розповіли, що 29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 744 тис. грн.

Нагадаємо, напередодні працівники Служби безпеки України спільно з колегами з Державного бюро розслідувань викрили ще трьох зрадників, які працювали в СІЗО Херсона, де катували українців.