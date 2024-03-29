ДБР змінило підозру у справі про загибель помічника Валерія Залужного
Офіцеру, який подарував Геннадію Частякову бойові гранати, загрожує до 15 років позбавлення волі
ДБР завершило досудове розслідування щодо загибелі помічника Валерія Залужного. За результатами розслідування, офіцеру з апарату помічників Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати Геннадію Частякову, змінили підозру. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
Слідчі встановили, що 6 листопада 2023 року офіцер подарував Геннадію Частякову гранати та не попередив його про те, що вони справжні. Крім того, за даними ДБР, офіцер не пересвідчився, що Частяков та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.
«Як наслідок, під час розпакування “подарунка” вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.
На початку розслідування військовому повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі строком до семи років.
Зараз офіцеру повідомили про підозру у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119 , ст. 128 КК України). Санкція цих статей предбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
Зазначається, що після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справу передадуть до суду.
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року у власному будинку від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. За даними МВС, майор повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів 13-річному синові.
7 листопада МВС встановило особу чоловіка, який подарував гранати Геннадію Частякову. Чоловік, ім’я якого не називають, сказав, що попередив, що вони бойові. Правоохоронці провели у нього обшуки.
9 листопада стало відомо, що бойові гранати помічнику Валерія Залужного подарував старший помічник заступника Головнокомандувача ЗСУ Олег Тімченко.