Внаслідок вибуху гранати Геннадій Частяков загинув на місці події

ДБР завершило досудове розслідування щодо загибелі помічника Валерія Залужного. За результатами розслідування, офіцеру з апарату помічників Головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати Геннадію Частякову, змінили підозру. Про це у п’ятницю, 29 березня, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що 6 листопада 2023 року офіцер подарував Геннадію Частякову гранати та не попередив його про те, що вони справжні. Крім того, за даними ДБР, офіцер не пересвідчився, що Частяков та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

«Як наслідок, під час розпакування “подарунка” вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

На початку розслідування військовому повідомили про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання вигляді позбавлення волі строком до семи років.

Зараз офіцеру повідомили про підозру у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119 , ст. 128 КК України). Санкція цих статей предбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Зазначається, що після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справу передадуть до суду.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року у власному будинку від підриву гранати загинув Геннадій Частяков, який святкував із родиною свій день народження. За даними МВС, майор повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів 13-річному синові.

7 листопада МВС встановило особу чоловіка, який подарував гранати Геннадію Частякову. Чоловік, ім’я якого не називають, сказав, що попередив, що вони бойові. Правоохоронці провели у нього обшуки.

9 листопада стало відомо, що бойові гранати помічнику Валерія Залужного подарував старший помічник заступника Головнокомандувача ЗСУ Олег Тімченко.