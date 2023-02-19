Федір Веніславський розповів, що одному з народних депутатів вручили повістку на вулиці

У Верховній Раді розглянуть резонансні випадки під час мобілізації і заслухають відповідальних за її проведення. Оборонний комітет парламенту обговорить це питання після того, як одному з народних депутатів вручили повістку просто на вулиці. Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський в інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, наразі спостерігаються мобілізаційні методи, які членів Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки не задовольняють. Саме тому народні депутати ініціювали наступного тижня засідання Комітету, де заслухають керівників на рівні ЗСУ, які відповідають за мобілізаційні заходи. Там розглянуть резонансні випадки, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам.

«Це неправильний механізм. До речі, можу сказати, не називаючи прізвища, що одному з народних депутатів, члену нашого комітету, також на площі вручили повістку. Це свідчить про те, що триває не зовсім кваліфікована процедура», – наголосив Веніславський.

Зазначимо, що народні депутати не підлягають призову під час мобілізації.

Як зазначає ТСН, раніше в інтернеті опублікували відео, де працівники військкомату пересувалися в Одесі на автівці швидкої допомоги і роздавали повістки. Також громадськість обурив інший випадок з Одеси – жорстоке затримання чоловіка під час вручення повістки. Через цей інцидент призначили службову перевірку.

Аналогічний випадок трапився у Дніпрі. До Мережі потрапило відео, на якому троє чоловіків у військовій формі женуться за цивільним. Один з військових у руці тримає якісь папери.

Також нещодавно стало відомо, що мобілізований з Тернополя, якому повістку вручили просто на вулиці, загинув на Донеччині через місяць після призову. За словами рідних загиблого, чоловіка кинули на передову без підготовки.