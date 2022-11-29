Депутатку Куп’янської міської ради викрили на співпраці з росіянами 25 листопада

На Харківщині правоохоронці викрили депутатку місцевої ради, яка впроваджувала російську освіту. Жінка добровільно пішла на співпрацю з російськими окупантами.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, під час російської окупації Харківщини депутатка Куп’янської міської ради добровільно погодилась впроваджувати в регіоні російську систему освіти. 4 липня росіяни призначили її на посаду виконуючої обов’язки директора «Купянского регионального центра профессионального образования», створеного представниками окупаційної адміністрації.

Депутатка видавала учням російські підручники та направляла вчителям повідомлення, в яких закликала співпрацювати з новою «владою». У навчальному закладі повинна була запроваджуватись російська мова як офіційна, а набір учнів на новий навчальний рік проводитись за стандартами освіти РФ.

25 листопада правоохоронці викрили зрадницю та повідомили їй про підозру ч. 3 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) ККУ. За вчинене їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі вона перебуває під вартою.