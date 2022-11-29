За дорученням кураторів він вивісив російський прапор із підписом: «Одесса – русский город»

Суд оголосив обвинувальний вирок мешканцю Одеси, який активно допомагав Росії у проведенні колабораційної та підривної діяльності на території Одещини, а також організував викрадення людини. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що мешканець Одеси, який з 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб РФ для проведення підривної діяльності на території Одещини, забезпечення інформаційної та політичної підтримки РФ в Україні та завдання шкоди обороноздатності України.

Для цього він сформував злочинне угруповання, учасники якого збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості про активістів та інших осіб з активною проукраїнською позицією. Зібрані відомості злочинці передавали ворожим спецслужбам. Також організатор розробляв плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області для проведення підривної діяльності на користь Росії.

Крім цього, 22 серпня 2022 року за дорученням кураторів члени угрупування розмістили на житловому будинку у місті Одеса російський прапор із підписом: «Одесса – русский город». Фото цього прапора активно використовували російські пропагандистські ЗМІ.

Також злочинці розробили план насильницького викрадення мешканця Одеса, який не підтримував збройну агресію РФ проти України. Зловмисники планували утримувати чоловіка у підвальному приміщені та за допомогою наркотичних засобів і фізичних тортур змусити останнього переоформити належну йому нерухомість та віддати цінне майно.

У межах слідства за дорученням прокурора проведено імітування обстановки викрадення людини, в ході якого троє членів злочинної групи були затримані «на гарячому».

Вироком Київського районного суду в Одесі організатора групи визнано винним в інкримінованих злочинах та призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років із конфіскацією майна.