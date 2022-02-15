Депутатські чвари, посольство США у Львові, ВР та ОРДЛО
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 15 лютого:
- Політичні чвари заважають захищати країну. «ЄС» гальмує виділення грошей територіальній обороні Львівщини. Депутатам партії Порошенка роздали директиву не допустити формування підрозділів тероборони, щоб насолити опонентам зі «Слуги народу».
- Верховна Рада виступила проти визнання територій ОРДЛО державними утвореннями, а російська Дума звернулася з ініціативою визнання сепаратистів до Путіна. Обговоримо деталі і наслідки цієї ситуації.
- Посольство США почало працювати у Львові. Сьогодні відбулася перша зустріч із пресою тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Дізнаємось, що розповіли американські дипломати.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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