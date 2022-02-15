У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 15 лютого:

Політичні чвари заважають захищати країну. «ЄС» гальмує виділення грошей територіальній обороні Львівщини. Депутатам партії Порошенка роздали директиву не допустити формування підрозділів тероборони, щоб насолити опонентам зі «Слуги народу».

Верховна Рада виступила проти визнання територій ОРДЛО державними утвореннями, а російська Дума звернулася з ініціативою визнання сепаратистів до Путіна. Обговоримо деталі і наслідки цієї ситуації.

Посольство США почало працювати у Львові. Сьогодні відбулася перша зустріч із пресою тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Дізнаємось, що розповіли американські дипломати.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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