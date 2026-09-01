Житловий комплекс на вул. Заньковецької складатиметься з чотирьох висоток

В Ужгороді на вул. Марії Заньковецької, 7А розпочалося будівництво житлового комплексу на понад 200 квартир. Замовник будівництва – місцева компанія «Дендро-Плюс», співвласником якої є колишній митник та генеральний менеджер футбольного клубу «Минай» Артем Письменний.

Новий ЖК зводять на території парковки між спорткомплексом «Юність» і тенісними кортами, поруч з церквою Ікони Марії Повчанської Мукачівської греко-католицької єпархії. Загальна площа приміщень майбутнього комплексу сягатиме 23,8 тис. м2, об’єкт планують здати в експлуатацію у 2030 році.

Дозвіл на виконання будівельних робіт 25 червня видала Державна інспекція архітектури та містобудування. За інформацією «ЛУН», ЖК складатиметься з чотирьох висоток на 224 квартири.

Житло вже продають на сайтах нерухомості. Ціна 1 м2 варіюється в межах 1300–1600 доларів, залежно від умов розтермінування. Комерційні приміщення продають за 3 тис. доларів за 1 м2, а підземний паркінг для авто – за 20 тис. доларів.

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«ЖК Level Up — сучасний житловий комплекс у комфортній локації у самому центрі Ужгорода. Проект поєднує стильну архітектуру, продумані планування та комфортні умови для життя», – йдеться в описі проєкту на сайті Variant.

Замовник будівництва – ТОВ «Дендро-Плюс», зареєстроване в Ужгороді у 2001 році. За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія належить львів’янину Павлу Паламарчуку та ужгородцю Артему Письменному. Останній керує низкою фірм та організацій з різними видами діяльності, а також разом з Валерієм Пересоляком є засновником Асоціації футзалу Закарпатської області.

За інформацією НАЗК, до 2020 року Артем Письменний працював на Закарпатській митниці. У 2018 році посадовець давав інтерв’ю Асоціації аматорського футболу України як генеральний менеджер ФК «Минай». Офіційно директором команди функціонера призначили у жовтні 2023 року. За даними Youcontrol цю посаду він займає і нині. Наразі футбольний клуб Валерія Пересоляка, який за контрабанду перебував під санкціями РНБО, не бере участі у змаганнях на професійному рівні.

Генеральний підрядник будівництва ЖК на вул. Марії Заньковецької, 7А – зареєстрована в Ужгородському районі компанія «Катрансбуд». Її одноосібним власником є Михайло Садов’як, який проживає в Лондоні.