Палац спорту в Тернополі досі не завершений

Директор київської будівельної фірми привласнив 25 млн грн на будівництві Палацу спорту в Тернополі. Будівлю планували звести на території колишнього спортивного майданчика «Текстерно» за адресою вул. Злуки, 3А. Однак наразі там стоїть лише паркан, яким обгороджено будмайданчик і забиті палі. В поліції не вказують назву товариства, яке почало будувати Палац спорту. Однак раніше тернопільське видання «Очевидець» писало, що саме ТОВ «Ювента Інжинірінг» стало переможцем тендеру з будівництва спортивного комплексу.

Кримінальну справу проти керівництва цієї фірми розпочали в 2020 році. На той час ТОВ «Ювента Інжинірінг» керував Максим Івонко, однак наразі він звільнений.Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що в 2019 році після оприлюднення результатів тендеру комунальне підприємство «Тернопільський міський стадіон» уклало договір з підрядною організацією ТОВ «Ювента Інжинірінг» на будівництво Палацу спорту.

Кошторис тендеру складав 308 млн грн. Однак міське підприємство перерахувало будкомпанії лише першу частину – понад 30 млн грн, які раніше надійшли з державного бюджету. «З метою привласнення грошей директор підприємства надав замовнику робіт документи, в яких були зазначені фіктивні дані щодо вартості закуплених матеріалів та обсягів виконаних робіт. Окрім того, вказані роботи взагалі не були передбачені проектно-кошторисною документацією», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 27 березня.

Внаслідок таких дій керівник фірми привласнив собі майже 25 млн грн. Після того чоловік звільнився, а керувати фірмою призначили іншого директора. Слідчі управління стратегічних розслідувань розшукали колишнього директора ТОВ «Ювента Інжинірінг» і повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа). Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.