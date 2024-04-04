Комунальне підприємство придбало генератори у постачальника без дослідження їх ринкової вартості

Директору одного з комунальних підприємств Мукачівської міської ради повідомили про підозру у розтраті чужого майна у великих розмірах. КП закупило дизельні генератори за ціною на 538 тис. грн вище ринкової.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 4 квітня, мукачівське комунальне підприємство придбало генератори у постачальника без дослідження їх ринкової вартості.

«Без проведення моніторингу ринкових цін та розгляду інших пропозицій замовник уклав договір із постачальником на закупівлю товару за завищеною вартістю. Через зловживання підозрюваного під час закупівлі дизельних генераторів комунальному підприємству було завдано понад пів мільйона гривень збитків», – інформують у прокуратурі.

У кримінальному провадженні триває слідство. За розтрату чужого майна у великих розмірах директору КП загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.