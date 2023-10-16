Директор Одеського теруправління Національного антикорупційного бюро Володимир Деулін із Сергієм Ківаловим в «Одеській юридичній академії»

Директора Одеського теруправління Національного антикорупційного бюро Володимира Деуліна відсторонили від виконання обов'язків на час службового розслідування після заходу в юридичній академії, на якому він отримав нагороду від президента цього навчального закладу Сергія Ківалова. Про це прес-служба НАБУ повідомила в понеділок, 16 жовтня.

За офіційною інформацією НАБУ, Володимир Деулін був на заході в університеті «Одеська юридична академія» та отримав нагороду від президента вишу Сергія Ківалова. За фактом участі Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах «Одеської юридичної академії», та отримання ним нагороди від президента цього ВНЗ розпочато службову перевірку.

НАБУ пообіцяло оприлюднити результати перевірки після її завершення.

Нагадаємо, Сергій Ківалов є співавтором закону «Про засади державної мовної політики», неофіційно відомий як «Закон Ківалова-Колесніченка». Закон давав великі преференції російській мові, але зрештою в лютому 2018 року Конституційний суд визнав його неконституційним. У парламенті Ківалов раніше був членом фракції «Опозиційного блоку».

У 2004 році, під час президентських виборів, Ківалов був головою Центральної виборчої комісії. Тоді фальсифікація результатів голосування у другому турі переросла в Помаранчеву революцію. Наразі Ківалов є президентом національного університету «Одеська юридична академія», має науковий ступінь доктора юридичних наук.