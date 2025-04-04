Оксану Буру та її спільників викрили у січні 2025 року

Галицький районний суд виніс вирок директорці львівського дитячого садка Оксані Бурій, яка від імені фонду «Мрія малечі» допомагала ухилянтам виїжджати за кордон. Суд призначив їй рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у березні 2022 року Оксана Бура добровільно почала співпрацювати з двома спільниками та допомагала незаконно виїжджати за кордон військовозобов’язаним чоловікам. За даними NGL.media, спільниками Оксани Бурої були головна спеціалістка відділу транскордонного співробітництва Львівської обласної військової адміністраціїпро Юлія Матусяк та колишній депутат Львівської обласної ради Петро Кошик. Їні справи виділені в окремі провадження.

Оксана Бура від імені фонду «Мрія малечі» надсилала листи до Львівської ОВА з проханням внести до системи «Шлях» військовозобов’язаних чоловіків, які мали їхати за кордон як волонтери. Однак після виїзду з України ці чоловіки так і не повернулись назад. Загалом за цією схемою скористалися дев’ятеро чоловіків.

За версією слідства, охочих незаконно виїхати за кордонпідшуковував ексдепутат Львівської облради Петро Кошик, а чиновниця ЛОВА Юлія Матусяк контролювала надання їм дозволу на внесення у систему «Шлях». Вона також займалася закупівлею різних предметів для дитсадків, аби створювати імітувати перевезення підставними водіями гуманітарних вантажів.

У січні 2025 року слідчі повідомили Оксані Бурій, Юлії Матусяк і Петру Кошику про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. У березні Оксана Бура уклала з прокурором угоду про визнання вини. Суддя Галицького районного суду Христина Мисько визнала її винною та призначила 5 років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Під час судового розгляду Оксана Бура переказала на ЗСУ 60 тис. грн. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, Оксана Бура є директоркою львівського комунального ясла-садка №134, що на вул. Володимира Великого, 55.