Учасники акції намагаються привернути увагу до екологічних злочинів росіян в Україні

З нагоди Міжнародного дня Землі в рамках акції EcoUnity For Ukraine закордонні українські громади та іноземці з різних куточків світу об'єднаються з метою проведення всесвітньої кампанії #StopEcocideUkraine. 21 – 23 квітня люди з усіх шести континентів утворять живий ланцюг єдності, щоб привернути увагу до екологічних злочинів, які вчиняє Росія під час війни проти України.

«Екологічні злочини, які росіяни вчиняють просто зараз на території України, – це глобальна проблема, шкоду від якої можуть відчути майбутні покоління в усьому світі. У День Землі жителі Лондона і Парижа, Лос-Анджелеса і Йоккаїчі, Сіднея і Найробі, навіть українські полярники зі станції «Академік Вернадський» в Антарктиді, візьмуться за руки, щоб висловити протест країні-терористу, яка знищує все живе на своєму шляху. Акція EcoUnity For Ukraine – це ще й заклик від усього світу до міжнародних інституцій, що мають притягнути росіян до відповідальності за екологічні злочини проти людства і довкілля», заявив засновник гуманістичного руху UAnimals Олександр Тодорчук.

Як зауважує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 2340 фактів шкоди довкіллю з боку росіян. Під окупацією перебувають 495 тис. гектарів українських лісів; 2,4 млн гектарів наразі деокуповані та потребують відновлення. Через війну вражено 20% природоохоронних територій. Понад 23 тис. тонн парникових газів потрапили в атмосферу через пожежі внаслідок ворожих обстрілів.

Від бойових дій постраждали 600 видів тварин та 750 видів рослин і грибів, а в українській частині Чорного моря загинули 120 дельфінів.

Долучитися до кампанії #StopEcocideUkraine може кожен бажаючий, перейшовши за посиланням. Більше інформації про ініціативу EcoUnity For Ukraine можна зайти натиснувши тут.

Ініціатором акції EcoUnity For Ukraine є всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals. Координаторами кампанії #StopEcocideUkraine виступили громадська організація Communities Army of Ukraine (CAU) та спільнота KLYCH. Три організації об'єднали зусилля, щоб спробувати залучити весь світ до боротьби з екологічним тероризмом росії проти України. Також до акції долучився український художник Андрій Єрмоленко, який підготував тематичні постери.