Перші 10 тролейбусів отримають через 8 місяців

До кінця 2026 року для Чернівців закуплять 34 нові низькопідлогові тролейбуси. Транспорт придбають за 13 млн євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Комунальне підприємство міської ради сплачуватиме позику впродовж 20 років. Договір підписали 9 квітня, повідомляє «Суспільне.Чернівці».

Перші 10 тролейбусів отримають через 8 місяців. Постачатимуть транспорт українські виробники – об’єднання компаній «Чернігівський автозавод» і «Політехносервіс». Перед підписанням контракту Чернівецька міська рада провела міжнародний тендер на закупівлю транспорту. Його виграла компанія «Еталон». За даними YouControl, серед засновників «Чернігівського автозаводу» є логістичний центр «Еталон».

Окрім 34 тролейбусів, які передбачені контрактом, планують закупити ще чотири. Їх придбають за гроші, які мали б використати на будівництво тролейбусної лінії. На це було передбачено 1,5 млн євро, однак від ідеї відмовилися через подорожчання вартості робіт.

Нагадаємо, у 2022 році Чернівці разом з 16 містами взяли участь у проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ». Його втілюють у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Для Чернівців виділили 13 млн євро.