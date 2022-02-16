Підозрюваний повністю визнав свою провину і погодився на покарання у вигляді штрафу

Штраф у розмірі 17 тис. грн сплатить мешканець Рівненської області за пропозицію правоохоронцям хабара. Чоловік пропонував 1000 грн за те, що на нього не складатимуть протокол за насильство над дружиною. На попередження про неприпустимість такої поведінки порушник не зважав, тож на нього склали протокол. Тепер чоловік має судимість й рік виплачуватиме штраф, бо є безробітним батьком п’ятьох дітей.

Пізнього вечора 31 жовтня 2021 року екіпаж Костопільського відділку Рівненської поліції прибув на виклик про вчинення чоловіком насильства над дружиною. Правопорушнику Василю Чудіновичу запропонували сісти у поліцейське авто для оформлення протоколу, й він одразу почав пропонувати «домовитися», неодноразово тицяючи правоохоронцям гроші. Ті попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабара, однак чоловік не зважав і таки поклав на підлокітник п’ять купюр по 200 грн. Тож на Василя Чудіновича таки склали адмінпротокол про вчинення домашнього насильства та відкрили кримінальне провадження за пропозицію неправомірної вигоди.

Підозрюваний погодився на укладення угоди про визнання провини, яку у лютому затвердив суддя Костопільського райсуду Олександр Цвіркун. За пропозицію хабара порушника оштрафували на 17 тис. грн. Зваживши на те, що Василь Чудінович має на утриманні п’ятеро дітей і не має джерела постійного заробітку, суддя ухвалив рішення про розстрочку виплати на рік зі щомісячними платежами по 1400-1500 грн.