Дональд Трамп повідомив про розробку нового винищувача F-47

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував розробку нового «найпотужнішого» винищувача F-47. Про це він повідомив під час спільного з міністром оборони США Пітом Гегсетом брифінгу, передає телеканал CNN.

«Це те, чого ніхто раніше не бачив, ніколи не було нічого навіть схожого до нього, від швидкості до маневровності. F-47 буде найдосконалішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком, коли-небудь створеним», – заявив Дональд Трамп.

Розробкою нового винищувача займатиметься компанія Boeing, яка перемогла у конкурсі серед аерокосмічних компаній Next Generation Air Dominance. Boeing обійшов компанію Lockheed Martin, яка розробляла винищувачі попереднього покоління F-22 та F-35.

«Після жорсткої конкуренції між провідними американськими аерокосмічними компаніями Військово-повітряні сили збираються присудити контракт компанії Boeing», – оголосив Дональд Трамп.

Такий вигляд матиме новий американський винищувач F-47 / Фото: заступника голови адміністрації Білого дому Дена Скавіно

У розробку та виробництво F-47 планують інвестувати понад 20 млрд доларів. Технічні параметри нової американської розробки не розголошують. «Мілітарний» припускає, що розробники застосують сучасні технології малопомітності, передові датчики та новий двигун.

За словами Дональда Трампа, експериментальна версія F-47 здійснює польоти вже протягом п’яти років.