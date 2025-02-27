Дональд Трамп продовжив санкції проти Росії

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп ще на рік продовжив надзвичайний стан у США у зв’язку з російською агресією проти України та санкційні обмеження проти Росії. Про це йдеться у повідомлення, розміщеному у Федеральному реєстрі США. Документ набуде чинності 28 лютого.

У документі зазначається, що дії Російської Федерації продовжують підривати демократичні процеси в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності. Також вказано, що політика російського уряду сприяє незаконному привласненню українських активів. Також у документі йдеться про те, що дії Росії загрожують безпеці США.

«Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів», – йдеться у документі.

З огляду на це США продовжують дію надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією в Україні, що включає санкційні обмеження проти Росії, до 6 березня 2026 року.

Вперше надзвичайний стан у США у зв’язку з російською агресією проти України запровадив тодішній президент Барак Обама у березні 2014 року. Тоді указ № 13660 стосувався впровадження санкцій проти тих, хто сприяв анексії Криму. Від тоді дію указу кілька разів розширювали президенти Дональд Трамп та Джо Байден у зв’язку зі зростанням російської агресії.

Нагадаємо, 24 лютого Велика Британія запровадила наймасштабніший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабного вторгнення до України. Під обмеження потрапили 107 фізичних та юридичних осіб, 13 компаній та 14 росіян, серед яких очільники стратегічних секторів російської економіки.