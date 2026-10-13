Бенефіціаром усіх компаній, з яких вийшли доньки ексміністра, став повʼязаний з Злочевськими Аркадій Затора

Дочки колишнього міністра екології Миколи Злочевського, Анна та Каріна, вийшли з компаній, які володіють сімома газовими спеціальними дозволами. Про це повідомив у вівторок, 13 жовтня, «Центр протидії корупції» з посиланням на реєстр юридичних осіб, аналітичну систему Youcontrol та перелік власників вуглеводневих спецдозволів.

За даними ЦПК, Анна та Каріна Злочевські вийшли з трьох ТОВ, які загально володіють сімома ліцензіями на користування українськими надрами. Йдеться про ТОВ «Сторенс», ТОВ «Енергогазтренд» та ТОВ «О-газ».

Компанія «Сторенс» володіє чотирма спецдозволами, які передбачають газовидобуток у Загорівській площі на Волині, Старобогородчанському родовищі на Прикарпатті, а також користування надрами тимчасово окупованих Крутогорівського та Вергунського родовищ на Луганщині.

Зазначається, що Злочевські були бенефіціарками ТОВ «Сторенс» з листопада 2025 року до червня 2026 року, після чого її переписали на фірму адвоката Максима Архангельського та громадянина ОАЕ Альзейоуді Мохамеда Ахмеда Саїда Рашеда. Вже в липні ТОВ переоформили на компанію з ОАЕ Emiravest energy group, а бенефіціаром став Аркадій Завора.

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«За даними ЦПК, раніше цей чоловік працював у підконтрольній Злочевським компанії “Інфокс”. Водночас зараз Завора є засновником (50%) та бенефіціаром ТОВ “Спецводобуд”, яке, за даними YouControl, має відношення до “UFuture” Василя Хмельницького», – йдеться у матеріалі Центру.

Ще одна компанія – ТОВ «Енергогазтренд» – володіє двома ліцензіями на користування надрами окупованих Осколонівської та Кряківської площ на Луганщині. Злочевські були бенефіціарками ТОВ до липня 2026 року, після чого її отримав у власність Аркадій Завора.

ТОВ «О-газ» має спецдозвіл на користування ділянки Тисівської на Івано-Франківщині. Компанія належала Злочевським до червня 2024 року, після чого її переписували на Архангельського та Альзейоуді Мохамеда Ахмеда Саїда Рашеда. Станом на жовтень 2026 року «О-газ» перебуває у власності компанії Emiravest energy group, а бенефіціаром знову став Аркадій Затора.

Нагадаємо, Микола Злочевський працював у держогранах, які видають ліцензії на розробку надр. Обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів з 2010 по 2012 рік, за каденції Віктора Януковича, після чого його родина набула газові активи. Після того Злочевський працював заступником РНБО, а в 2014 році втік з України. За рейтингом NV 2024 року, Микола Злочевський посів 18-те місце серед 30 найбагатших українців зі статками 356 млн доларів.

Після втечі з України Микола Злочевський переписав свій бізнес на доньок, які також живуть за кордоном. Зокрема, Анна Злочевська вийшла заміж за онука донецького лікаря-комбустіолога Еміля Фісталя, який отримав у 2018 році звання героя праці невизнаної «ДНР». До слова, за даними «УП», весілля Анни Злочевської пройшло в Італії та могло коштувати близько 1 млн євро.

Самого Злочевського підозрювали у незаконній видачі ним на посаді міністра спеціальних дозволів на користування надрами компаніям, пов’язаним з його групою Burisma Holding. У 2020 році Злочевського викрили на хабарництві – за даними слідства, він пропонував 6 млн доларів керівникам САП і НАБУ за закриття кримінального провадження про відмивання грошей стабілізаційного кредиту НБУ. У 2023 році ексміністр визнав вину та уклав угоду зі слідством та задонатив ЗСУ 500 млн грн. Ще 160,56 млн грн армії перерахувала компанія, підконтрольна родичам засудженого.

У липні 2026 року стало відомо, що компанія «Парі», яка належить Анні та Каріні Злочевським, пробурить три нові свердловини на Львівщині. Ідеться про розвідувальні свердловини на Нікловицькому газовому родовищі глибиною 2100 м. Якщо в них виявлять газ, то свердловини переведуть в статус експлуатаційних.