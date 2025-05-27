Правоохоронці провели 48 обшуків

Військова прокуратура спільно з поліцією викрили злочинців з Буковини і Тернополя, а також адвокатку зі Львова, які влаштовували мобілізованим втечі з військових частин і переправляли їх за кордон. Вартість таких послуг коливалася від 18 до 21 тис. доларів. За такою схемою з країни виїхало 25 військовослужбовців.

Протиправна схема діяла на Тернопільщині. Її організували жителі Чернівецької області, яким сприяли адвокатка зі Львова, ще пʼятеро мешканців Буковини та мешканець Тернополя, повідомили 27 травня в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Як заробляти на військовослужбовцях придумали 55-річний та 65-річний жителі Чернівецької області, один із яких раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини. Адвокатка зі Львова підшуковувала військовозобов’язаних та за винагороду схиляла їх до втечі з військових частин, зазначили в поліції. Вона запевняла, що їх не оголосять у розшук як осіб, які самовільно залишили частину, оскільки вона нібито має зв’язки серед керівництва військової частини, а також обіцяла надалі допомогти у звільненні з військової служби.

Коли військові погоджувалися, то далі з ними починав працювати житель Тернополя. Він за вказівками адвокатки допомагав військовим залишати місце несення служби і займався їх перевезенням. Також чоловік виїжджав у різні області України, забирав клієнтів і доставляв їх до визначеного пункту на Буковині. Там їх забезпечували проживанням та харчуванням. Вже з Чернівецької області їх незаконно переправляли до Румунії і Молдови поза офіційними пунктами пропуску.

Вартість безперешкодного доправлення з військової частини або госпіталю до місця тимчасового проживання на Буковині коливалася від 3 до 6 тис. доларів. Ціна безпосереднього перетину кордону сягала 15 тис. доларів. Такими послугами встигло скористатися 25 військовослужбовців.

Загалом до викриття цієї протиправної схеми залучили близько 300 правоохоронців з шести областей України. Вони провели 48 обшуків, під час яких в підозрюваних вилучили 164 тис. грн, 21 тис. доларів, 2 тис. євро, 12 автомобілів, 17 одиниць зброї, мобільні телефони та чорнові записи.

Прокурори повідомили про підозру 9 учасникам злочинної групи за ч. 3 ст. 332, ст. 114 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон та перешкоджання законній діяльності ЗСУ), невдовзі їм оберуть запобіжні заходи. Їм загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці надалі перевіряють причетність до злочину інших людей.