Безпілотник пробив дах автомобіля і здетонував

У Брянській області Росії під час атаки дрона-камікадзе загинули двоє військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що автомобіль був атакований 27 травня близько опівдня на дорозі в Климовському районі. Дрон нібито пробив дах і здетонував.

За попередніми даними, загинули двоє військових, але частина російських ЗМІ пише про загибель «працівників міноборони».

Російська пропаганда також заявила про проникнення «диверсантів» у Брянській області, які нібито і запустили дрон.