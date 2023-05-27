Дрони атакували автомобіль міноборони РФ у Брянській області
За попередніми даними, дрон запустили невстановлені диверсанти
Світ — Юрій Братюк, 0 0
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Безпілотник пробив дах автомобіля і здетонував
У Брянській області Росії під час атаки дрона-камікадзе загинули двоє військових. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що автомобіль був атакований 27 травня близько опівдня на дорозі в Климовському районі. Дрон нібито пробив дах і здетонував.
За попередніми даними, загинули двоє військових, але частина російських ЗМІ пише про загибель «працівників міноборони».
Російська пропаганда також заявила про проникнення «диверсантів» у Брянській області, які нібито і запустили дрон.
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