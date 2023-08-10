Анджей Дуда зазначив, що наявної допомоги недостатньо

За словами президента Польщі Анджея Дуди, в українських військових не має достатньої кількості відповідних озброєнь, аби змінити ситуацію на полі бою у розв’язаній Кремлем злочинній війні. Про це він заявив інтерв’ю «The Washington Post», пише «Європейська правда».

Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія, однак цього недостатньо.

«Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно: ні. У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротко кажучи, вони потребують більшої допомоги», – сказав він.

Зазначимо, що міністерство оборони Сполучених Штатів фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.