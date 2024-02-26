Затримали переправників ухилянтів одразу після отримання ними грошей

У п’ятницю, 23 лютого, поблизу пункту пропуску «Краківець» на Львівщині оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками внутрішньої безпеки прикордонної служби затримали двох львів’ян за організацію втечі ухилянтів за кордон. Затримання відбулося після отримання ними 9 тис. доларів, які в подальшому призначалися для підкупу посадовців прикордонної служби.

За версією правоохоронців, 62-річна львів’янка та її 31-річний спільник організували втечу за кордон групи чоловіків призовного віку. Затримані підшукували ухилянтів, охочих втекти за кордон, та виступали як посередники між ними та посадовцями прикордонної служби. Інформацію про затримання підтвердили ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримали 31-річного львів'янина та його 62-річну спільницю (фото ДСР)

Затриманим готують підозру за хабарництво (ст. 369 ККУ) та обрання міри запобіжного заходу.