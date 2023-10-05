У Рівному судитимуть двох інспекторів митного поста за завдання державі збитків на понад 400 тис. грн. Посадовці допустили розмитнення двох автомобілів за суттєво заниженою ціною. Їм інкримінують порушення статті про службову недбалість.

Як повідомила прес-служба прокуратури Рівненщини, обвинуваченими у справі є двоє головних державних інспекторів митного поста «Рівне» Поліської митниці.

«У грудні 2020 року незаконно та без додаткової перевірки здійснили митне оформлення двох Mercedes-Benz. Колеги оформили автівки на підставі товаросупровідних документів, у яких були розбіжності щодо першої реєстрації транспортних засобів, що призвело до заниження вартості їх розмитнення», – йдеться у повідомленні.

Відтак обом службовцям інкримінують порушення ч.1 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Санкція статті передбачає максимум три роки обмеження волі з позбавленням права обіймати окремі посади. Станом на жовтень 2023 року розслідування справи завершене, матеріали скерували до суду.

Додамо, що також прокурори подали цивільний позов з вимогою стягнути з митників по 200 тис. грн завданої шкоди.