На Львівщині суди винесли вироки двом пенсіонерам, які поширювали у російській соцмережі «Одноклассники» антиукраїнські дописи та глорифікували збройний напад Росії на Україну. Обидва пенсіонери отримали іспитові терміни.

Як відомо з матеріалів першої справи, пенсіонерка Тетяна Мельник поширювала на своїй сторінці «рос: считает классным» в соцмережі «Одноклассники» дописи антукраїнських пабліків «Наше Отечество в наших руках!», «Выскажись» та інших користувачів цієї соцмережі. У цих дописах містились виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Росії проти України. Зокрема, Тетяна Мельник поширювала дописи про загиблих російських військових зі співчутливими підписами, а також публікації, де возвеличувалась російська армія. Тетяна Мельник раділа окупації Маріуполя, поширювала брехню про історичну належність Криму до Росії тощо.

У межах кримінального провадження СБУ та Державна прикордонна служба уклали з Тетяною Мельник угоду про визнання винуватості. Цю угоду затвердив на засіданні 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Львова Петро Невойт. Згідно з угодою, Тетяна Мельник отримала півтора року іспитового терміну. Протягом цього періоду вона має періодично з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання.

7 грудня Самбірський районний суд розглянув схожу справу стосовно пенсіонера Івана Ярового, який публікував в «Одноклассниках» дописи проти України, де підтримував війну, яку розпочала Росія.

Під час слідства у цій справі Яван Яровий підписав угоду про визнання винуватості з прокурором, згідно з якою чоловік отримав рк іспитового терміну. Цю угоду затвердила суддя Самбірського райсуду Наталія Корольчук.