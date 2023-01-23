Групу ухилянтів затримали у Берегівському районі біля кордону з Угорщиною

Прокуратура офіційно оголосила про підозру двом переправникам ухилянтів із Закарпаття. Обох чоловіків затримали прикордонники при спробі переправити до Угорщини групу із дев’яти військовозобов’язаних чоловіків. У прокуратурі ZAXID.NET повідомили що йдеться про 27-річного мукачівця та 32-річного мешканця Берегівщини. За даними правоохоронців, провідники брали з кожного ухилянта по 1,2 тис. доларів. Обом переправникам загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна, розслідування справи триває.

Як у понеділок, 23 січня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, двох закарпатців підозрюють в організації незаконного перетину кордону до Угорщини для військовозобов’язаних. «Перетин відбувався поза межами офіційних пунктів пропуску з території прикордонних населених пунктів Берегівського району, а саме – до селища Вилок. Ціна такої послуги становила 1,2 тис. доларів США з людини», – йдеться у повідомленні.

Закарпатці на мікроавтобусі Mercedes-Benz перевозили ухилянтів ближче до кордону та надавали вказівки щодо маршруту. Обох переправників викрили разом із дев’ятьма ухилянтами, за яких вони мали отримати оплату – 10,8 тис. доларів США.

У коментарі ZAXID.NET у прес-службі Закарпатської обласної прокуратури уточнили, що одному із фігурантів справи 27 років, він із Мукачева, іншому – 32 роки, це мешканець Берегівського району. Їм оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу. Триває слідство.