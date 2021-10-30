Принаймні одну дозу щеплення від коронавірусу вже отримали майже 85% працівників садочків та майже 92% – спеціалізованих закладів освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

«Абсолютна більшість освітян, які працюють сьогодні з найменшими дітьми та дітьми, які потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення», – цитує міністра прес-служба відомства.

За його словами, двома дозами вакцинувалися майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян дитсадків сьогодні демонструють Тернопільська область – 97,7%, Харківська – 95,2% і Донецька – 92,9%.

Найбільшу кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян зафіксовано у спеціалізованих закладах Херсонської області – 99,2%, Запорізької – 97,8% та Черкаській – 97,3%.

«Станом на 30 жовтня поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що попри входження Львівщини у «червону» зону карантину, дитсадки на території Львова працюють у звичному режимі.