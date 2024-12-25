Контролер 25 грудня перевіряв пасаживів автобуса №53

У середу, 25 грудня, двоє п'яних чоловіків напали на контролера ЛКП «Львівавтодор», який виконував свою роботу й вивів з автобуса №53 пасажира, що їхав без квитка. Пресслужба Львівської міської ради повідомила, що чоловіки почали бити контролера й вирвали з його куртки відеореєстратор.

Інцидент трапився на проспекті В'ячеслава Чорновола. «Контролер вивів з автобуса №53 безквиткового пасажира. Це побачили двоє чоловіків, віком 35-40 років, які були в стані алкогольного сп'яніння. Вони вирвали контролеру відеореєстратор з куртки та почали бігти. Контролер одного наздогнав, тоді другий повернувся, кинув камеру на землю та обидва почали бити контролера», – розповіли в ЛКП «Львівавтодор».

Медики діагностували у контролера забій губи та легкі тілесні ушкодження. Наразі всі обставини інциденту встановлює поліція.