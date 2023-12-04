Дмитро Шпенов складає депутатські повноваження

Народний депутат-мажоритарник Дмитро Шпенов подав заяву про складання депутатських повноважень. Про це у понеділок, 4 грудня, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшла заява від Шпенова Дмитра Юрійовича про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України. Відповідну заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні», – написав у Facebook Руслан Стефанчук.

Заява Дмитра Шпенова

Дмитро Шпенов є народним депутатом VI, VIІ, VIII та ІХ скликань. За даними аналітичного руху «ЧЕСНО», у поточний склад Ради він обрався як безпартійний самовисуванець від округу в Дніпропетровській області. Він також є членом Центральної контрольно-ревізійної комісії партії «Опозиційний блок» та членом Комітету з питань правової політики.

У 2014 році Дмитро Шпенов голосував за диктаторські закони. Це – пакет законів, запропонованих депутатами «Партії регіонів» Володимиром Олійником і Вадимом Колесніченком. Вони були ухвалені з численними порушеннями 16 січня 2014 року, під час Революції гідності. Закони передбачали посилення відповідальності за участі в акціях протесту, кримінальну відповідальність за вдягнутий шолом або маску на мітингах чи зборах, 15 діб арешту за встановлення намету тощо.

21 червня 2022 року під час голосування за Стамбульську конвенцію [конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству й боротьбу з цими явищами], був одним з 6 народних депутатів, які проголосували проти.

З 2006 до 2007 року Шпенов був депутатом Криворізької міської ради. У 2012 році був обраний до Верховної Ради від «Партії регіонів» за тим же округом, а у 2007 році – за списком під номером 142. Обидва рази був членом партії.

Своє рішення скласти депутатський мандат Дмитро Шпенов публічно не прокоментував.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року народний депутат-мажоритарник від Краматорська Максим Єфімов оголосив про складання мандата. До цього, 25 листопада, заяву про складання депутатських повноважень написав пов'язаний з Ігорем Котвіцьким нардеп від партії «Батьківщина» Віталій Данілов.