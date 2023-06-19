Василь Лозинський у суді, 24 січня 2023

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 19 червня, повторно взяв під варту колишнього заступника міністра інфраструктури Василя Лозинського. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. До цього часу Лозинський перебував під цілодобовим домашнім арештом.

«Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави», – сказано в повідомленні.

Запобіжний захід діятиме до 17 серпня. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено такі обовʼязки:

прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

не покидати Львів без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця

роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідних органів Державної міграційної служби усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України та вʼїзд до України;

носити електронний засіб контролю.

Що відомо про справу Василя Лозинського

Лозинського підозрюють у тому, що він просив і отримав 400 тис. доларів хабара. Влітку 2022 року Кабмін виділив майже 1,41 млрд грн Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України на забезпечення населення у зимовий період теплом. Слідство встановило, що у цей час підприємець запропонував заступнику міністра здійснити закупівлю пересувних котельних установок за процедурою прямих договорів, оскільки йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону.

Підприємець, залучивши до реалізації злочинної схеми ще двох осіб, підготував пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові. У той же час була створена видимість того, що ця вартість є обґрунтованою, оскільки підприємець задіяв підконтрольні йому компанії, які пропонували схоже обладнання за ще вищою ціною. Зрештою, як стверджує САП, Лозинський погодився за хабар на пропозицію підприємця.

Учасників схеми затримали після того, як довірена особа Лозинського отримала 400 тис. доларів хабара. Разом із Лозинським і його довіреною особою затримали також підприємця та двох його спільників. 22 січня Лозинського звільнили з посади.

У лютому Лозинського взяли під варту з правом вийти під заставу в 50 млн грн, скасувавши, таким чином, цілодобовий домашній арешт. У березні слідчий суддя відмовився продовжувати Лозинському запобіжний захід і його знову відправили під цілодобовий домашній арешт.