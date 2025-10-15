Ніна Симонович була головою Гіркополонківської громади з 2015 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок колишній голові Гіркополонківської громади Ніні Симонович та її чоловіку Віктору Симоновичу, який був депутатом сільради та входив до складу земельної комісії. Посадовців викрили на отриманні 50 тис. грн хабаря за вирішення земельного питання. За скоєне подружжя отримало по пʼять років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 9 жовтня, з 2018 по 2019 роки до Гіркополонківської сільської ради звертався місцевий житель з проханням виділити та продати йому земельну ділянку площею 0,42 га для будівництва магазину. Чоловік тричі отримував відмову, але у квітні 2019 року голова громади Ніна Симонович запросила його до свого службового кабінету й пообіцяла вплинути на рішення депутатів за 50 тис. грн винагороди.

За даними слідства, Ніна Симонович продумала план разом зі своїм чоловіком Віктором Симоновичем, який був депутатом сільради та входив до складу земельної комісії. Так, після отримання частини хабаря питання повторно винесли на розгляд сільради й депутати підтримали рішення про продаж землі підприємцю. Після підписання договору чоловік передав решту хабаря Віктору Симоновичу.

Ніна та Віктор Симоновичі стверджували у суді, що невинні. За словами посадовців, підприємець наполегливо просив виділити йому землю та самостійно запропонував профінансувати закупівлю контейнерів для сміття в громаду. З цими грішми депутата нібито і затримали.

Суддя Ігор Ясельський визнав Ніну та Віктора Симоновичів винними в отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) й призначив по пʼять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, обвинуваченим заборонено обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом трьох років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що Ніна Симонович народилася 9 жовтня 1968 року в селі Горки Любешівського району Волинської області. Закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут, після чого працювала головною економісткою в колгоспі, а також в управлінні соціального захисту населення Луцької райдержадміністрації. У березні 2014 року була обрана секретаркою Гіркополонківської сільської ради, а 25 жовтня 2015 року – очолила Гіркополонківську громаду. У 2018 році посадовицю повторно обрали головою громади.