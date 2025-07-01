На початку 2025 року Юрій Бурляй став начальником відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ

Колишній керівник Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Бурляй живе в елітному будинку біля Києва та володіє низкою нерухомості на Київщині. Загальна вартість усього майна разом з автопарком сімʼї посадовця, придбаних протягом останніх років, сягає мільйона доларів. Про це ідеться у розслідуванні «Слідства.Інфо», опублікованому в понеділок, 30 червня.

У метаріалі йдеться, що зі серпня 2022 року по листопад 2024 року Юрій Бурляй очолював Броварський рТЦК та СП, а до того – Бориспільський рТЦК та СП (вересень 2021 року – серпень 2022 року). У січня 2025 року посадовця призначили на посаду начальника відділу військового лідерства Генерального штабу ЗСУ.

Журналісти розповідають, що в березні 2024 року тодішній Броварський військком почав орендувати будинок (320 м2) в елітному котеджному містечку неподалік від Києва. Представниця цього котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу, як в Бурляя, без ремонту коштує 400 тис. доларів, а з ремонтом –орієнтовно 720 тис. доларів.

Власницею елітного будинку, де вже понад рік живе сім’я ексвійськкома, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду Бурляю. Пенсіонерка відмовилась називати ціну будинку, зазначивши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком. Останній також сказав, що не памʼятає ціну будинку, де живе Юрій Бурляй.

Журналісти зауважують, що Гусак та Бурляй – колишні бізнес-партнери (у лютому 2003 року вони разом заснували ТОВ «Ніколь»), а зараз називають одне одного товаришами, які знайомі вже майже 30 років.

Зі слів Олени Черенкової, щомісяця Бурляй платить їй за оренду заміського будинку 18 тис. грн. Рієлтор Олександр Тімонович розповів журналістам, що ця ціна не відповідає ринковій, такі будинки коштують 3000-3500 тис. доларів на місяць.

Сам військком підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, однак його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому».

«Слідство.Інфо» також зʼясувало, що у січні 2024 року теща Юрія Бурляя купила дві однокімнатні квартири у новому ЖК у Борисполі. За даними з держреєстру речових прав, кожна з квартир коштувала 435 тис. грн. Наразі схожі квартири продаються утричі дорожче – приблизно 1,4 млн грн.

Журналісти розповідають, що у бориспільських квартирах тещі Броварського ексвійськкома триває ремонт, а замовником ремонтних робіт у двох квартирах є сам Юрій Бурляй. Останній зазначив, що гроші на ремонт позичив у товариша.

«Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх (квартири, — ред.) Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому», – сказав Бурляй.

Водночас він відмовився відповідати на запитання, чому позика не відображена у його декларації та яку суму він позичив.

Відомо, що у 2024 році дружина Бурляя Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року. «Слідство інфо» пригадує, що раніше чоловік служив у поліції та під час трагедії у Княжичах був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у Княжичах досі слухають у Броварському суді, а Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений.

Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира у Вишгороді нині коштує понад 5 млн грн. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тис. грн. Виглядає, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до переїзду в котедж біля Києва.

Сім’я Юрія Бурляя також має великий автопарк вартістю 2,8 млн грн, свідчить декларація ексвійськкома. У 2024 році Бурляї придбали два авто Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD.

Експерти зауважують, що офіційних доходів Юрій Бурляй навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.