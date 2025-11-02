Андрій раніше був підприємцем і мільйонером

Колишній власник готельного бізнесу в Криму став подвійним агентом Служба безпеки України, беручись за замовлення від російської ФСБ та зриваючи їх. Його історію у суботу, 1 листопада, опублікувала британська газета Telegraph.

Як розповідають у матеріалі, подвійним агентом СБУ став чоловік, на ім'я Андрій, який раніше був підприємцем і мільйонером. У 2014 році окупаційна влада відібрала в нього готель, а у 2022 році росіяни розграбували будівельні матеріали його компанії.

Після цього Андрій став подвійним агентом, він приймає пропозиції росіян організувати якусь диверсійну операцію лише для того, щоб потім зірвати її та видати спільників.

«Він втерся в довіру до росіян, підкреслюючи свою прихильність до Росії, й отримав завдання: створити вибуховий пристрій і підірвати ним адміністративну будівлю українського міста з десятками державних службовців усередині», – розповідають у матеріалі.

Чоловік переконав працівника ФСБ, що не готовий забруднити руки кров’ю, щоб росіяни знайшли для цього іншу людину. Зрештою, він зібрав бомбу, поклавши в неї замість вибухівки борошно, і залишив її в таємному місці.

Після цього інший російський агент, безробітний мешканець Тернополя, забрав її та поставив на порозі адміністративної будівлі. У цей момент зрадника затримали працівники СБУ.

«Ви отримуєте величезне моральне задоволення, коли люди могли загинути, а ви відвернули увагу цієї гнилої російської служби і використали їхні ресурси. Спочатку мої друзі, які виїхали з України, запитували, хто наказав мені почати цю діяльність. Я ніколи не міг зрозуміти цього питання. Я роблю це добровільно, бо боюся за свою родину і за своє життя, оскільки ворог вторгся на нашу землю», – розповів агент.

Нагадаємо, 29 жовтня Служба безпеки України затримала у Києві колишнього військового інструктора з Великої Британії, який працював на російські спецслужби. Спочатку він передавав інформацію про ЗСУ та інших військових інструкторів, а згодом на замовлення ФСБ мав виготовити вибухівку.