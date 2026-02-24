Залізничний районний суд виніс вирок 48-річному Олексію Болбату, капітану ЗСУ, який служив в одній із військових частин Львівщини та під час відпустки виїхав через Туреччину в Росію. Суд призначив йому довічне ув’язнення з конфіскацією майна із позбавленням військового звання.

Вирок суду винесли ще в жовтні 2025 року, однак наприкінці січня він набув законної сили. У матеріалах справи вказано, що Олексій Болбат понад 23 роки служив у війську й до 2022 року жив у Мелітополі Запорізької області. На початку повномасштабного вторгнення військовий разом з частиною покинув окуповану територію. Однак його дружина залишилась у Мелітополі.

Після передислокування частини на Львівщину Олексій Болбат був начальником групи, яка відповідала за підготовку системи державного розпізнавання, тобто вводила інформацію в літак, щоб наземна система ППО змогла визначити свій літак летить або чужий. У Львові він орендував квартиру ще з двома військовослужбовцями.

У суді його співмешканці засвідчили, що чули, як він спілкувався телефоном із дружиною та донькою, а також з братом із Росії. Крім цього, він розмовляв із кимось щодо військової служби в РФ. У побутових розмовах Олексій Болбат також сумнівався, що ЗСУ вдасться звільнити окуповану територію.

У березні 2024 року він подав рапорт на 15 днів відпустки, яку він планував провести в Туреччині. Однак із відпустки він так і не повернувся й, як встановило слідство, 1 квітня 2024 року вилетів літаком зі Стамбула до Москви. У аеропорті «Шереметьєво» він дав співробітникам ФСБ доступ до своїх облікових записів, акаунтів, паролів мобільного телефону і ноутбука, якими користувався під час військової служби, а також передав росіянам інформацію про свою військову частину, дані про особовий склад тощо.

Зі слів побратима Болбата, він розповідав, що сумував за дружиною, але та з невідомих причин не хотіла виїздити з окупації. Свідок чув, що він планував зустрітися з нею у Стамбулі.

СБУ під час негласних слідчих дій отримала доступ до телеграм-листування Олексія Болбата з дружиною і братом, із якого зробила висновок, що військовий планував втечу і надсилав брату фото авіаквитка до Москви.

Суд заочно визнав його винним у державній зраді та дезертирстві за ч. 2 ст. 111 та ч. 4 ст. 408 ККУ і призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавлення військового звання капітана. Цей вирок прокуратура не оскаржувала, тож наприкінці січня 2026 року він набув законної сили.