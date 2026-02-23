Тячівський районний суд Закарпатської області визнав колишнього співробітника патрульної поліції Миколу Марічака винним у перевищенні повноважень. Під час конфлікту з чоловіком на АЗС він вдарив його у відповідь на лайку і напад. Від отриманих травм чоловік невдовзі помер у лікарні. Суд призначив поліцейському 7 років тюрми та позбавив звання капрала поліції. На цей вирок суду звернув увагу «Судовий репортер».

Як вказано в матеріалах справи, пізно ввечері 5 вересня 2021 року на автозаправці в селі Нересниця, що неподалік Тячева, зупинився службовий автомобіль із двома працівниками поліції. Водночас на узбіччі припаркувалася кінна повозка, з якої вийшли двоє чоловіків і також пішли на заправку. Камери спостереження, встановлені на АЗС, зафіксували, що поліцейський Микола Марічак підійшов до двох чоловіків, а потім повернувся до службового автомобіля. Але один із чоловіків з повозки пішов за поліцейським і вдарив його в голову. Після цього правоохоронець вдарив чоловіка у відповідь, він упав на землю. Далі поліцейський і ще один водій, який проїжджав повз, взяли чоловіка попід руки і знесли в повозку. Після цього всі учасники інциденту розʼїхалися.

У матеріалах суду вказано, що потерпілий чоловік був похилого віку. Після удару поліцейського знайомий відвіз його додому і повідомив дружині, що той упав. Але наступного ранку чоловікові стало зле, його госпіталізували. У лікарні виявили, що внаслідок удару та падіння він отримав черепно-мозкову травму й після двох операцій упав у кому. Через 13 днів він помер від набряку мозку.

Миколу Марічака після інциденту звільнили з роботи. В суді він вину частково визнав, але не погодився з кваліфікацією своїх дій. За словами правоохоронця, загиблий разом із товаришем облаяли його та мали ознаки алкогольного сп’яніння. Він зазначив, що рефлекторно штовхнув його так, що він упав. Далі поліцейські відливали потерпілого водою, але він від допомоги, начебто, відмовлявся, у швидку категорично не хотів їхати. Товариш говорив, що з ним таке трапляється не вперше і попросив не складати на них протокол.

Поліцейський стверджував, що після удару чоловік був притомним і продовжував лаятися нецензурними словами. Микола Марічак вирішив не складати протокол, зважаючи на вік нападника. Напарник поліцейського у цей час сидів у службовій машині. Коли він підійшов до місця події, то йому сказали, що чоловік упав, бо був пʼяний, а нападник нібито попросив вибачення і від медичної допомоги відмовлявся. Товариш потерпілого повіз його додому, а поліцейські їхали за цією повозкою ще метрів 100, щоб переконатися, чи все добре і чи не потрібно викликати швидку.

Прикметно, що товариша потерпілого, який того вечора був із ним на АЗС, у суді не допитували. Дочка покійного лише сказала, що в цього чоловіка виникли проблеми з поліцією, тому він відмовився свідчити в суді.

Дослідивши матеріали справи, суд вирішив, що працівник поліції не мав підстав для застосування фізичної сили. Суд визнав, що під час словесного конфлікту загиблий замахнувся, щоб вдарити поліцейського, який без попередження відповів ударом. При цьому, нападник був літньою людиною, а Микола Марічак мав над ним фізичну перевагу. Крім цього, після бійки поліцейський не надав чоловік медичну допомогу і не повідомив про інцидент свого керівника.

Суддя Мирослава Стецюк визнала Миколу Марічака винним у перевищенні повноважень за ч. 3 ст. 365 ККУ та призначила 7 років ув’язнення. Крім цього, йому на 3 роки заборонили обіймати посади у правоохоронних органах. Також суд позбавив його звання капрала поліції. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.