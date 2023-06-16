Поправки до закону затвердять найближчим часом

Естонія розробила юридичне рішення щодо використання арештованих російських активів Росії на користь України. Заморожені та конфісковані активи можна буде передавати на відбудову України, повідомила у п'ятницю, 16 червня, «Європейська правда» із посиланням на видання ERR.

Естонія стала першою країною Європи, яка розробила подібне правове рішення щодо російських активів. Напередодні схожий законопроект про вилучення активів РФ зареєстрували у США.

«Європейський Союз працює над пошуком цього юридичного варіанту, але ми підготували юридичне рішення, за якого ми можемо використовувати заморожені активи Росії як країни-агресора і використовувати їх як компенсацію для потреб відновлення України», – повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Проект поправки до закону щодо вилучення російських активів планують внести найближчим часом. Початок роботи над механізмом конфіскації активів росіян відбувсяу січні 2023 року.

Нагадаємо, напередодні, 15 червня, США презентували та зареєстрували законопроект, який дозволить країні конфісковувати російські активи на відбудову Україні. За даними американських урядовців, законопроект допоможе відновити інфраструктуру України у довгостроковій перспективі.