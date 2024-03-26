Фотограф розповів, що досі не бачив стільки єврейських надгробків в одному місці, як у Делятині

Військовослужбовець Тарас Золотавін став переможцем міжнародного фотоконкурсу «Вікі любить пам’ятки» у спеціальній номінації «Єврейська спадщина». На світлинах фотографа зображено єврейський цвинтар у прикарпатському селищі Делятин.

Як розповіли організатори конкурсу 25 березня, всього за перемогу у спецномінації змагалися автори 800 світлин, які сфотографували 119 об’єктів єврейської спадщини у 20 регіонах України. Журі обрало 12 світлин-переможців із Хмельницької, Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Черкаської, Рівненської та Київської областей. Найкращою серією фотографій стали три роботи Тараса Золотавіна з єврейського кладовища у Делятині, яке не охороняється державою.

«На цьому знімку зображено одне з небагатьох уцілілих єврейських кладовищ у західній частині України, яке старіє природним шляхом без стороннього втручання. Фото ілюструє типову щільність поховань, які були на цих старих кладовищах, і унікальний стиль різьблення написів і символів. [Фото] демонструє обширність і рідкісність цього незвичайного історичного місця», – зазначив член журі Джей Осборн.

Фотограф Тарас Золотавін розповів, що досі не бачив стільки єврейських надгробків в одному місці, як у Делятині.

«Дуже вразили масштаби, до того не доводилося бачити одночасно стільки мацев у такій концентрації і різноманітті орнаментів. З приємного: видно, що за цвинтарем почали доглядати, спиляли зарості, встановили паркан і інформаційну дошку. Раніше там, судячи із залишків сміття, місцеві зробили звалище. Це місце варто відвідати хоча б один раз не лише краєзнавцям чи дослідникам минулого єврейського народу. Трапляється досить витончена робота різьби по каменю. Багатство стилістики і орнаменту, тварин, як символів, написів тощо», – сказав переможець конкурсу.

Додамо, що фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» регіональні відділення Фонду Вікімедіа проводять в 50 країнах світу, зокрема і в Україні. Організатори прагнуть зібрати фотографії усіх пам'яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Wikipedia.