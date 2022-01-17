Французький парламент ухвалив остаточне рішення стосовно запровадження у країні сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. За відповідну урядову ініціативу проголосували 215 депутатів, проти – 58, повідомила агенція Reuters.

Таким чином, Cвакцинні Covid-перепустки стануть обов’язковими для відвідування ресторанів, кафе, кінотеатрів, а також для поїздок потягами далекого сполучення. Нині всі ці можливості доступні для невакцинованих за наявності свіжого негативного тесту на коронавірус.

Ухвалення закону супроводжувалося акціями протесту, на які вийшли тисячі людей.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше заявляв, що хоче ускладнити життя нещепленим так, щоб вони врешті-решт погодилися вакцинуватися.

Франція переживає п’яту хвилю пандемії Covid-19, у країні фіксують понад 300 тис. нових випадків за добу. Проте у порівнянні з першою хвилею у березні-квітні 2020 року істотно скоротилася смертність та кількість госпіталізованих.

За останніми даними МОЗ Франції, дві дози вакцини отримали 78% жителів країни.

Крім того, влада франції зробила обов’язковою бустерну дозу для літніх людей. Тим, хто не отримає третю дозу вакцини, анулюють ковід-сертифікати.