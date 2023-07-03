Російська ФСБ навчилася відстежувати листування користувачів у Telegram, WhatsApp та Signal. Спецслужба активно впроваджує свої інструменти стеження поза кордонами РФ, в тому числі і на окупованих територіях України. Про це 3 липня повідомило видання The New York Times, яке отримало документи постачальників технологій для російських силовиків.

Як пише NYT, російська влада за останні роки зуміла накопичити великий арсенал інструментів для боротьби з опозицією в інтернеті, за рахунок чого Росія в плані цензури «швидко наздоганяє Китай та Іран». Війна та бажання боротися із її противниками підвищила попит силовиків на ці технології та підштовхнула до розвитку нових систем стеження.

Серед лідерів цього ринку – компанія «Цитадель», яку колись частково контролював Алішер Усманов. Найнебезпечніша російська розробка – це програма NetBeholder, придумана однією з дочірніх компаній «Цитаделі» – «МФІ Софт». Вона здатна відстежувати, куди прямує зашифрований трафік месенджерів WhatsApp, Signal або Telegram. Наприклад, програма може визначити, хто, з ким, коли і де розмовляє, і з'ясувати, чи прикріплений файл до повідомлення. Раніше таку інформацію можна отримати тільки від виробників додатків.

Ще одна функція NetBeholder дозволяє визначити, чи використовує людина кілька телефонів, а також скласти карту контактів цих телефонів із гаджетами інших людей. Крім того, оператори програми можуть вирахувати, які телефони знаходилися в тому самому місці в певний день. Також програма дозволяє визначити регіон Росії, з якого родом користувач, чи країну, з якої приїхав іноземець.

При цьому ці інструменти спостереження вже почали поширюватися за межі Росії – розробки вже використовуються в окупованих РФ регіонах України. Виробники прагнуть продавати свою продукцію у Східній Європі та Центральній Азії, а також в Африці, на Близькому Сході та в Південній Америці.

У творців Signal, Telegram та WhatsApp мало засобів захисту від такого стеження. Шифрування може маскувати певні повідомлення, якими обмінюються користувачі, але не може блокувати дані про обмін. Прдеставники Signal закликають використовувати функцію, яка надсилає трафік через інший сервер, щоб приховати його джерело. Представник Telegram визнав, що не можна нічого зробити для маскування трафіку, але повідомив, що люди можуть використовувати створені месенджером функції, щоб ускладнити ідентифікацію та відстеження трафіку. WhatsApp висловив побоювання, що інструменти спостереження є «серйозною загрозою конфіденційності людей у всьому світі».