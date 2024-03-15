Олег Проскурняк на посаді керівника суду перебуває з вересня 2023 року

Голова Господарського суду Буковини Олег Проскурняк подав декларації про свої доходи за 2022 та 2023 роки. Згідно з офіційними даними на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, керівник суду за 2023 рік заробив понад 1 млн 600 тис. гривень. Олег Проскурняк на посаді керівника суду перебуває з вересня 2023 року

В декларації за 2023 рік Олег Проскурняк зазначив лише одного свого сина Олега. В декларації за 2022 рік значилася також дружина Олеся та ще один син – Ігор. Керівник суду задекларував 3 об’єкти нерухомості. Це квартира площею 115 м2 в Чернівцях, якою володіє його батько – Георгій Проскурняк. У власності керівника суду перебуває земельна ділянка площею 0,06 м2 в Чернівцях. Також він безоплатно користується гаражем в обласному центрі, який належить Леоніду Караїму.

Олег Проскурняк їздить на автомобілі BMW X5 2009 року випуску, який належить Галині Стець. В декларації за 2022 рік суддя зазначав також транспорт, яким володіла і користувалася його дружина. Це два вантажні автомобілі марки Mercedes-Benz 811D і 814D та легковий автомобіль, яким вона безоплатно користувалася Mercedes-Benz Е280.

За 2023 рік Олег Проскурняк заробив 1 601 414 гривень. Це на 70 тис. грн більше, ніж він отримав в 2022 році. За 2022 рік його дружина, Олеся, отримала дохід від зайняття підприємницькою діяльністю в розмірі – 4 954 596 гривень.

Готівкою Олег Проскурняк тримає 21 тис. доларів. На банківських рахунках – понад 27 тис. гривень. У декларації за 2022 рік була також зазначено, що його дружина Олеся мала 90 тис. доларів готівкою, а на банківських рахунках – 178 тис. гривень.