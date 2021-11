Засновник соціальної мережі Twitter Джек Дорсі у понеділок, 29 листопада, звільнився з посади генерального директора компанії. Про це повідомило американське видання CNBC.

45-річний Дорсі був одночасно генеральним директором Twitter і Square, компанії з цифрових платежів. Минулого року через це один із інвесторів Twitter, компанія Elliott Management у 2020 році, закликала Дорсі піти з посади голови сервісу. Тоді засновник Elliott Management, інвестор Пол Сінгер ставив під сумнів здатність Дорсі нормально керувати обома компаніями одночасно і вимагав звільнити одну посаду.

Відомо, що Дорсі залишиться членом ради директорів до закінчення його терміну на зборах акціонерів у 2022 році, повідомили в компанії. Головою правління стане Брет Тейлор.

«Я вирішив залишити Twitter, тому що вважаю, що компанія готова піти від своїх засновників», – сказав Дорсі.

Новим генеральним директором Twitter став випускник Індійського технологічного інституту в Мумбаї Параг Агравал.

«Я глибоко довіряю Парагу як генеральному директору Twitter. Його робота за останні 10 років була трансформаційною. Я глибоко вдячний за його вміння, серце і душу. Настав його час керувати», – заявив Дорсі у своїй заяві.

not sure anyone has heard but,



I resigned from Twitter pic.twitter.com/G5tUkSSxkl