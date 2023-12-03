Стефанчук відповів на скарги від депутатів «Євросолідарності» щодо дозволів на відрядження

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відповів на скарги від депутатів «Європейської Солідарності» щодо ненадання дозволів на закордонні відрядження. Стефанчук заявив, що жодних утисків депутатів немає, а представники «Євросолідарності» є одними з лідерів за відрядженнями. Про це спікер парламенту написав 3 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Для порівняння Стефанчук заявив, що з початку великої війни фракція «Слуга народу», де 235 народних депутатів, тобто 52,22% від складу парламенту, отримала погодження 53,24% відряджень від загальної кількості. Це 4,23 відрядження на одного депутата. Фракція «Європейська солідарність», яка скаржиться на начебто «політичні переслідування» та має 27 народних депутатів (6% від складу парламенту) отримала погодження 9,74% від загальної кількості, що становить 6,7 відрядження на одного депутата.

Стефанчук заявив, що зазначені цифри свідчать про «маніпулювання фактами щодо будь-якого утиску» з боку представників «Євросолідарності». Вони, за словами голови парламенту, є одними з лідерів за відрядженнями. Спікер написав, що депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе була направлена у 31 відрядження за межі України, у яких пробула 172 дні за час великої війни. Стефанчук каже, що за кількістю відряджень вона посідає третє місце серед усіх парламентарів. Крім того, Ірина Геращенко мала 19 відряджень тривалістю у 101 день, Артур Герасимов був 18 відрядженнях 128 днів, Марія Іонова провела 93 дні у 18 відрядженнях, а Олексій Гончаренко мав 17 відряджень, які зайняли 118 днів.

«Чи не правда, до болю знайомі прізвища, переважна більшість яких постійно нарікає у своїх медіа про нібито утиски щодо них у частині відряджень за межі України?», – заявив Стефанчук, додавши, що сам він перебуває на 30 місці за кількістю відряджень.

Спікер також заявив, що він та його колеги по президії погоджують не всі заяви на відрядження, бо «окремі депутати розпочали певні маніпуляції та зловживання, чомусь вважаючи, що кожне їхнє бажання виїхати за кордон у період дії воєнного стану має бути безумовно схвалено керівництвом Ради, без врахування мети, завдань та оцінки результатів цієї поїздки».

За словами Стефанчука, деякі депутати як підставу зазначали «доволі абстрактні причини», як-от «покращення міжпарламентських взаємин». Інші пропонували причини, які «точно не мають нічого спільного з міжпарламентською діяльністю». Голова парламенту заявив, що депутати також намагалися завищити кількість днів перебування у відрядженні, збільшуючи їх суттєво у порівнянні із заходом, що мав відбутися.

Нагадаємо, 2 грудня народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та ще двох колег по фракції – Ірину Геращенко та Марію Іонову, не випустили з України у відрядження до США. 1 грудня, п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах. Пояснюючи, чому Верховна Рада не випустила п’ятого президента Петра Порошенка для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі, СБУ заявила про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження.