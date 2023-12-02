Народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що її та ще двох колег по фракції – Ірину Геращенко та Марію Іонову, не випустили з України у відрядження до США. Про це Климпуш-Цинцадзе повідомила 2 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка опублікувала своє запрошення від Міжнародного демократичного союзу, заявивши, що не змогла виїхати з України разом з Іриною Геращенко, як співголовою фракції, та Марією Іоновою, як віце-президенткою Міжнародного демократичного союзу. За її словами, вони мали підтверджені зустрічі в Конгресі, Пентагоні, Держдепі та аналітичних центрах, і на поїздку не планувалося витрачати кошти платників податків. За її словами, у прикордонників не було розпорядження про їх відрядження за кордон, як нардепів.

«Розпорядження нема, а значить, на свій виступ на конгресі Міжнародного Демократичного Союзу і заплановані з ранку понеділка зустрічі ми вже не потрапляємо», – вказала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, у п'ятницю, 2 грудня, п’ятий президент Петро Порошенко заявив, що прикордонники не випустили його з України для участі в міжнародних зустрічах. Пояснюючи, чому Верховна Рада не випустила п’ятого президента Петра Порошенка для участі в міжнародних зустрічах у США та Польщі, СБУ заявила про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Як відомо, на час дії воєнного стану народні депутати України мають право перетинати державний кордон на виїзд на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Наразі в ДПСУ не коментували заборону на виїзда для депутаток з «Європейської солідарності».