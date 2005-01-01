Головні новини Львова за 2 квітня

Підписання декларацій із лікарями відтермінували. У Львові обрати лікаря, який пасує всій родині, поки що не можна. Причина – в електронній системі, яка поки що не працює.

Операційну в дитячій лікарні відремонтували за гроші меценатів. Окрім цього, кошти від благодійників скерували на облаштування ординаторської та сестринської кімнат, а також службових приміщень і коридору.

День інформування про аутизм. Їх називають невидимими дітьми, але вони є. 2 квітня — світ інформує про людей з аутизмом, а ті хто хочуть їх підтримати, вдягають блакитне.

Знахідки з Пліснеська. Археологи показали одні із найдавніших писанок Галичини X-XIII століття. Їх віднайшли у древньому Пліснеську.

Відкривається велосезон. 24 станції муніципального велопрокату у Львові вже працюють. Частину ще укомплектовують. Загалом будуть доступні по місту цього сезону 140 велосипедів.

Львівщина зібрала автоумільців на ралі «Grand Prix Truskavets». Ці змагання входять у календар національної першості з гірських перегонів. Просто у центрі туристичного міста 21 пілот демонстрував майстерність та дарував глядачам ефектні видовища.