Жорсткий карантин у Львові продовжили до 12 квітня та обмежили роботу громадського транспорту, ВР підтримала виплату ФОПам та найманим працівникам в «червоних» зонах по 8 тис. грн. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за вівторок, 30 березня.

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Станом на 30 березня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 51 050 (+502 за попередню добу).

Жорсткий карантин у Львові продовжили до 12 квітня

Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, а школярів відправили на дистанційне навчання.

У Львові обмежили роботу громадського транспорту

У транспорті будуть перевозити лише певну категорію громадян — це працівники сфер, які забезпечують життєдіяльність міста.

Через смерть 23-річного пішохода водія львівської маршрутки ув’язнили на 4,5 роки

Аварія трапилась на вул. Виговського поблизу ТВК «Південний». Свідки зазначають, що водій маршрутки їхав зі значною швидкістю.

Зниклу у Львові 19-річну студентку знайшли вбитою

Зниклу у Львові студентку Львівського національного університету імені Івана Франка Дарью Косенок знайшли вбитою у квартирі на вул. Личаківській.

Галицьку митницю очолив екс-працівник СБУ Андрій Колобродов

Раніше Андрій Колобродов проходив службу на оперативних посадах в ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Місця у львівських ковід-лікарнях закінчаться за два тижні

Із підготовлених для хворих на коронавірус ліжко-місць у львівських лікарнях зайняті вже 1017 місць з 1400 наявних, тобто 73% ліжок уже зайняті.

У Львові закрили «Епіцентр», McDonalds та інші заклади через порушення карантину

Львів з 25 березня перебуває у червоній зоні. Це означає, що заклади харчування можуть працювати лише на виніс або на доставку, а в магазинах, яким дозволено працювати, мають дотримуватись карантинних норм.

Депутати підтримали виплати бізнесу в «червоних» зонах по 8 тис. грн допомоги

Грошову допомогу отримають ФОПи та наймані працівники.