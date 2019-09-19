Головні новини Львова за 19 вересня

До Львова повернувся звільнений з полону моряк. Героя зустрічали декілька десятків львів'ян, ветерани війни та львівська влада.

У високоповерхівках рятувальники перевіряють пожежну безпеку. Цього не робили вже 5 років, адже діяв мораторій. Зараз же ж оглянути такі будинки розпорядився прем'єр-міністр України.

Тривають рейди львівськими маршрутками. Ловили тих водіїв, які не мають документів на погоджену схему руху, або ж їхні паспорти маршрутів протерміновані.

У Львові провели акцію «Велосипедом на роботу». Цьогоріч уже вдев’яте мешканці міста на тиждень пересідають з автомобілів на ровери, щоб добратися до місця праці, навчання або задля мандрівки.

Автоцивілка дорожчає. Вже з 21 вересня ціна обов'язкового страхування для водіїв в середньому зросте на 10-20 відсотків.

«Отаман» підводить підсумки сезону. Львів’яни завоювали майже два десятки медалей на міжнародній арені. У вересні ще виступлять на Кубку України. А тоді переходитимуть на зимовий режим підготовки.