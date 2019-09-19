Головні новини Львова за 19 вересня
До Львова повернувся звільнений з полону моряк, у Львові провели акцію «Велосипедом на роботу», автоцивілка дорожчає та інші події цього дня
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До Львова повернувся звільнений з полону моряк. Героя зустрічали декілька десятків львів'ян, ветерани війни та львівська влада.
У високоповерхівках рятувальники перевіряють пожежну безпеку. Цього не робили вже 5 років, адже діяв мораторій. Зараз же ж оглянути такі будинки розпорядився прем'єр-міністр України.
Тривають рейди львівськими маршрутками. Ловили тих водіїв, які не мають документів на погоджену схему руху, або ж їхні паспорти маршрутів протерміновані.
У Львові провели акцію «Велосипедом на роботу». Цьогоріч уже вдев’яте мешканці міста на тиждень пересідають з автомобілів на ровери, щоб добратися до місця праці, навчання або задля мандрівки.
Автоцивілка дорожчає. Вже з 21 вересня ціна обов'язкового страхування для водіїв в середньому зросте на 10-20 відсотків.
«Отаман» підводить підсумки сезону. Львів’яни завоювали майже два десятки медалей на міжнародній арені. У вересні ще виступлять на Кубку України. А тоді переходитимуть на зимовий режим підготовки.