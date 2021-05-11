Евакуація майже сотні людей, задимлене приміщення та госпіталізовані мешканці. Знаємо ймовірну причину вибуху в багатоповерхівці на Виговського. Великі зміни в медичній системі Львова. Міські шпиталі хочуть об'єднати у три напрямки. Розкажемо, що зміниться для пацієнтів. Лікарі знайшли підкинуту дитину у «Вікні життя». Розкажемо, що тепер чекає на хлопчика. Про головні новини дня розповість Віталій Кубілков та Софія Трощук.

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Станом на 11 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 545 (+38 за попередню добу).

Львівські лікарні реорганізують у три медичні об'єднання

Це невідкладна допомога, відновне лікування та акушерство і гінекологія.

На Львівщині встановили причину смерті 63-річного чоловіка, який помер після вакцинації

Чоловік помер 16 квітня, на наступний день після вакцинації.

Пожежу в львівській багатоповерхівці міг спричинити вибух електросамоката

Однак це неофіційна версія, бо на місці досі працює слідчо-оперативна група і офіційних висновків ще немає.

Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили підозру в держзраді

СБУ також проводить обшуки помешкання Віктора Медведчука в Києві.

Трьох португальських офіцерів засудили за вбивство жителя Новояворівська

Інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра.

Поліція затримала 38-річну матір дівчинки, яка випала з вікна у Львові

У львів’янки є ще одна дитина – молодший син, якого забрали соціальні служби.

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