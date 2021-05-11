Головні новини Львова за 11 травня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Евакуація майже сотні людей, задимлене приміщення та госпіталізовані мешканці. Знаємо ймовірну причину вибуху в багатоповерхівці на Виговського. Великі зміни в медичній системі Львова. Міські шпиталі хочуть об'єднати у три напрямки. Розкажемо, що зміниться для пацієнтів. Лікарі знайшли підкинуту дитину у «Вікні життя». Розкажемо, що тепер чекає на хлопчика. Про головні новини дня розповість Віталій Кубілков та Софія Трощук.
Станом на 11 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 64 545 (+38 за попередню добу).
Львівські лікарні реорганізують у три медичні об'єднання
Це невідкладна допомога, відновне лікування та акушерство і гінекологія.
На Львівщині встановили причину смерті 63-річного чоловіка, який помер після вакцинації
Чоловік помер 16 квітня, на наступний день після вакцинації.
Пожежу в львівській багатоповерхівці міг спричинити вибух електросамоката
Однак це неофіційна версія, бо на місці досі працює слідчо-оперативна група і офіційних висновків ще немає.
Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку оголосили підозру в держзраді
СБУ також проводить обшуки помешкання Віктора Медведчука в Києві.
Трьох португальських офіцерів засудили за вбивство жителя Новояворівська
Інспектори били ногами та кийками чоловіка, який був у цей момент у наручниках, зламавши таким чином його ребра.
Поліція затримала 38-річну матір дівчинки, яка випала з вікна у Львові
У львів’янки є ще одна дитина – молодший син, якого забрали соціальні служби.